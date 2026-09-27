На Кубани объявили штормовое предупреждение до 1 октября

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение. Опасные погодные явления ожидаются с 28 сентября до утра 1 октября, соответствующее предупреждение появилось на сайте Росгидромета .

Днем 27 сентября и до конца суток 28 сентября, а также в течение 29 и 30 сентября, ночью и утром 1 октября местами в регионе ожидается комплекс метеорологических явлений. Это сильный дождь и ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром. Порывы могут достигать 20-25 метров в секунду.

На реках Черноморского побережья от Анапы до Магри ожидаются подъемы уровней воды. Местами они могут достичь неблагоприятных отметок.

Кроме того, на участке от Анапы до Магри есть опасность формирования смерчей над морем. Этот риск сохраняется в те же дни. Предупреждение не касается Сочи и федеральной территории Сириус.

В случае необходимости за экстренной помощью можно обратиться по короткому номеру «112».

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