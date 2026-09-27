Туристу из России стало плохо на 800-й ступени храма в Таиланде

Как выяснило издание, 40-летний турист поднимался на вершину скалы к храму Ват Тхам Суа в провинции Краби. Внезапно у него закружилась голова, появилась сильная слабость и предобморочное состояние. Дальше идти он не мог.

На помощь мужчине пришли спасатели вместе с полицией. Россиянина спустили с горы на носилках и передали медикам. После этого его доставили в местную больницу. В настоящее время с ним все хорошо.

Сам подъем к храму — испытание даже для подготовленных туристов. К смотровой площадке ведет около 1,2 тысячи очень крутых и местами высоких ступеней. Преодолеть такую лестницу могут далеко не все. В марте 2026 года после подъема на лестнице умер 68-летний турист.

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