Ефимов: детскую поликлинику построят в районе Лефортово

В столичном районе Лефортово появится современная детская поликлиника на 410 посещений в смену, сказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Четырехэтажное здание возведут по адресу: ул. 2-я Синичкина, вл. 4. На данный момент там идет проектирование объекта.

«В столице ведется масштабное развитие системы здравоохранения — город активно возводит здания для медучреждений, чтобы сделать медицинскую помощь максимально доступной для жителей. Так, в районе Лефортово планируется построить современную детскую поликлинику площадью более 5,2 тыс. кв. м. Она будет рассчитана на 410 посещений в смену. Здание проектируется с учетом нового московского стандарта поликлиник. Объект оснастят современным медицинским оборудованием, что позволит юным пациентам проходить обследования и получать качественное лечение рядом с домом», — передает слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Для маленьких пациентов проектом предусмотрены кабинеты функциональной и лучевой диагностики, в том числе УЗИ, ЭКГ, рентгенодиагностики, а также физиотерапевтический кабинет и зал лечебной физкультуры.

«При строительстве поликлиники в районе Лефортово будут использовать современныематериалы преимущественно отечественного производства. Для наружной отделки планируется применить систему навесного вентилируемого фасада из алюминиевых рифленых панелей.Декоративные горизонтальные элементы выполнят из гладких панелей — это придаст фасаду ритмичность и визуальную четкость. Цокольнуючасть, ступени, пандусы и входные площадки облицуют гранитной плиткой. Здание будет доступно для маломобильных граждан: входную группу оснастят пандусами, для перемещения между этажами предусмотрят лифты и тактильную навигационную систему», — уточнил руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров.

Для удобства потоки пациентов в здании будут разделены по этажам.

Проект предусматривает создание на прилегающей территории парковки, в том числе для маломобильных граждан и машин скорой помощи, а также зону отдыха и детскую площадку.