Украинский производитель БПЛА Pegasus Arms прекратил работу

«В ночь с 23 на 24 сентября 2026 года в результате удара баллистическими ракетами был существенно поврежден цех по производству БПЛА Pegasus Arms. Это вторая атака на производственные мощности компании. После предыдущего удара 2 сентября 2025 года производство было перенесено на новое место и возобновлено. Сейчас производство остановлено на неопределенный срок», — говорится в сообщении компании.

Ранее Минобороны России сообщало об ударе по этому предприятию. По данным ведомства, ВС РФ нанесли удар «по цеху ООО „Пегас армс“, осуществляющего производство и хранение БПЛА большой и средней дальности, в том числе самолетного типа».

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