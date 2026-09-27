В Швейцарии противники нейтралитета лидируют на референдуме

В Швейцарии прошел референдум об инициативе закрепить в конституции принцип вечного и всеобъемлющего нейтралитета. По итогам первого подсчета голосов лидируют противники этой идеи, об этом пишет ТАСС со ссылкой на промежуточные данные.

Согласно официальному приложению Федеральной канцелярии Швейцарии VoteInfo, против инициативы выступают 68,77%. Явка на текущий момент составляет 47,31%.

Сама инициатива предполагает отмену антироссийских санкций. Кроме того, она исключает возможность вступления конфедерации в НАТО. Для принятия инициативы необходимо двойное большинство: за нее должны проголосовать большинство избирателей по стране в целом и большинство кантонов.

По имеющимся данным, инициативу уже отклонили 6 из 26 кантонов. Голосование продолжается, итоги будут подведены и озвучены позднее.

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