Неадекват, который ударил девушку битой по лицу в Петербурге, арестован

Неадекват, который битой разбил лицо прохожей в Санкт-Петербурге ради ограбления, отправлен в СИЗО, сообщает «Mash на Мойке» .

Инцидент произошел в ночь на 24 сентября на проспекте Металлистов. Мужчина подкараулил жертву и напал на нее с битой. Он похитил у девушки 28 тысяч рублей, которые были ее отпускными.

Также он забрал у пострадавшей пакеты с продуктами и кормом для кота. Неадекват пошел на преступление, так как ему не на что было купить алкоголь. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о разбое.

Мужчине избрали меру пресечения. На заседание его привезли с закованными ногами, потому что он сопротивлялся.

Задержанного отправили в СИЗО минимум до 25 ноября. Против меры пресечения он не возражал.

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