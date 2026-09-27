Украина снизила сброс воды в Днестр почти в три с половиной раза

Украина прекратила поддержку уровня воды в Днестре, снизив ее сброс ниже по течению, на молдавском участке. Об этом заявил министр окружающей среды Молдавии Георгий Хаждер, сообщает ТАСС .

По словам политика, ранее ситуацию с расходом воды и защитой экосистемы Днестра удавалось контролировать. Но сейчас Украина сократила сброс воды с Новоднестровского водохранилища. Объем уменьшился с 60 до 18 кубических метров в секунду.

Из-за этого плотина больше ничего не накапливает. Вся вода, поступающая из Карпат, идет напрямую в Молдавию.

Экологи были были обеспокоены этой новостью, так как дно реки постепенно обнажается. Они отмечают риск огромного урона биоразнообразию водоема.

Мэр Кишинева Ион Чебан также отметил, что вода практически перекрыта. Это коснулось севера страны. Со своей стороны Молдавия установила на реке плавучие насосы, а также приступила к ревизии городских водозаборных скважин.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.