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«Дай поиграть»: пензенец взял телефон у ребенка и оформил на его мать кредит

В Пензенской области мужчина взял у соседского ребенка телефон под предлогом «поиграть» и оформил на его мать кредит, сообщает РЕН ТВ .

49-летняя женщина заявила в полицию о краже 30 тысяч рублей с ее банковской карты. Правоохранители быстро вычислили подозреваемого — им оказался ее сосед 2003 года рождения.

Парня задержали. Вскоре выяснилось, что кража произошла, когда женщина дала телефон своему малолетнему сыну для игр.

Ушлый сосед воспользовался этим и попросил у ребенка гаджет, чтобы «тоже поиграть». В результате он оформил на соседку кредиты, обналичил и потратил деньги.

Возбуждено уголовное дело.

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