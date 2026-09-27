«Дай поиграть»: пензенец взял телефон у ребенка и оформил на его мать кредит
Фото - © Svet / Фотобанк Лори
В Пензенской области мужчина взял у соседского ребенка телефон под предлогом «поиграть» и оформил на его мать кредит, сообщает РЕН ТВ.
49-летняя женщина заявила в полицию о краже 30 тысяч рублей с ее банковской карты. Правоохранители быстро вычислили подозреваемого — им оказался ее сосед 2003 года рождения.
Парня задержали. Вскоре выяснилось, что кража произошла, когда женщина дала телефон своему малолетнему сыну для игр.
Ушлый сосед воспользовался этим и попросил у ребенка гаджет, чтобы «тоже поиграть». В результате он оформил на соседку кредиты, обналичил и потратил деньги.
Возбуждено уголовное дело.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.