Британские СМИ рассказали о последствиях возможного запрета на экспорт дизельного топлива из США. По данным газеты Telegraph, для Великобритании они могут оказаться катастрофическими, об этом пишет РИА Новости .

Издание отмечает, что сильный рост цен на дизтопливо в результате этого решения может ускорить инфляцию в стране. Это связано с влиянием на сельскохозяйственный и строительный секторы, а также на грузоперевозки.

«Запрет на экспорт дизеля поставит Великобританию в сильную зависимость как от импорта энергоносителей, так и от ненадежных зарубежных инвесторов», — пишет газета.

Отмечается, что у страны могут возникнуть сложности с поиском альтернатив в Европе. До украинского конфликта около 20% поставок дизельного топлива в Великобританию приходилось на Россию.

Президент США Дональд Трамп ранее высказался за запрет экспорта дизельного топлива из страны на фоне роста цен на энергоносители. По информации Wall Street Journal, после этого руководители таких крупных фирм, как Chevron и ExxonMobil, начали связываться с чиновниками американской администрации, чтобы остановить реализацию этой идеи.

В России ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки российских углеводородов. По мнению Москвы, он попадет в новую, более сильную зависимость из-за более высоких цен. Те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.