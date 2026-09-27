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«Результаты удивят человечество»: что обнаружили при поисках Ноева ковчега

Исследователи сделали новые находки в районе поисков Ноева ковчега у горы Арарат в Турции, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

Ученые в ходе раскопок нашли глиняные сосуды, которые, как предполагается, относятся к периоду до Всемирного потопа. Сейчас идет анализ находок.

Также для дополнительных исследований в Анкару были отправлены пробы грунта.

«Хотя к настоящему времени мы еще не получили 100-процентного результата, но имеем данные, которые удивят человечество», — сказал руководитель международного проекта исследований профессор Сивасского университета (Турция) Дженкер Атила.

Раскопки идут на скальной формации в районе Дурупынар в 28 км от Арарата. Очертания объекта напоминают силуэт огромного корабля. Ее длина составляет 164 м, что соответствует 300 локтям — размеру ковчега, описанного в Ветхом завете.

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