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В Дагестане ИВЛ подключают к генераторам из-за отключений электричества

Происшествия
Анна Кривицкая / Фотобанк Лори

Фото - © Анна Кривицкая / Фотобанк Лори

В Дагестане из-за непогоды и плохого состояния электропередачи без света остались более 40 тысяч человек. Из-за отключений жители вынуждены подключать жизненно важную технику к бензиновым генераторам. Речь идет в том числе об аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), пишет Mash.

Самые серьезные проблемы сложились в Чародинском и Ботлихском районах. Там без энергии остались более 20 сел. Сложности есть также в Каякентском районе и Дербенте, где более 40 тысяч человек лишились света. В горных районах без электричества остались около 10 тысяч домов.

Жители массово ищут бензиновые генераторы и другое оборудование. Это нужно, чтобы сохранить работу жизненно важной техники. Одна из жительниц рассказала, что питает от горючего аппарат ИВЛ, чтобы ее ребенок мог дышать.

Причиной перебоев называют сильный ветер и проблемы на линиях электропередачи. При этом с 2023 по 2026 год Дагестану поэтапно выделили 8,5 млрд рублей. Средства предназначались на модернизацию сетей, ЛЭП и оборудования для повышения надежности электроснабжения.

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