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Клещи вышли на охоту: кровососы атакуют жителей Калининградской области

Здравоохранение
Марина Демидюк / Фотобанк Лори

Фото - © Марина Демидюк / Фотобанк Лори

Клещи атакуют Калининградскую область: после прогулок люди снимают с себя десятки паразитов, сообщает Baza.

В регионе внезапно активизировались кровососы. Жители не могут спокойно выходить на улицу из-за нашествия паразитов. Клещей можно подхватить буквально везде: в лесу, в парках и даже на даче.

Биолог Евгений Волчев рассказала, что европейские клещи в начале августа вышли из летней диапаузы и снова стали активно искать хозяев. Окончательно паразиты пропадут с наступлением заморозков.

Эксперт отметил, что сентябрьские прогулки по лесу или сбор грибов могут привести к неприятной встрече с клещами.

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