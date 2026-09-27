Клещи вышли на охоту: кровососы атакуют жителей Калининградской области

Клещи атакуют Калининградскую область: после прогулок люди снимают с себя десятки паразитов, сообщает Baza .

В регионе внезапно активизировались кровососы. Жители не могут спокойно выходить на улицу из-за нашествия паразитов. Клещей можно подхватить буквально везде: в лесу, в парках и даже на даче.

Биолог Евгений Волчев рассказала, что европейские клещи в начале августа вышли из летней диапаузы и снова стали активно искать хозяев. Окончательно паразиты пропадут с наступлением заморозков.

Эксперт отметил, что сентябрьские прогулки по лесу или сбор грибов могут привести к неприятной встрече с клещами.

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