Bild: 18 стран ЕС согласовали план против наплыва мигрантов

Министры внутренних дел 18 стран Европейского союза (ЕС) согласовали в Мюнхене совместный план действий. Он направлен на борьбу с резкими всплесками нелегальной миграции на внешних границах сообщества. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Bild.

Инициатором разработки нового европейского кризисного механизма выступил глава МВД ФРГ Александер Добриндт. Поводом для экстренных мер послужил масштабный миграционный кризис в испанском эксклаве Сеута. Он произошел в конце июля 2026 года, когда на территорию ЕС из Марокко одновременно проникли десятки тысяч нелегалов.

Согласованный на встрече план содержит три ключевых пункта. Первый предусматривает введение единых для всего ЕС правил, которые четко определяют факт форс-мажорного миграционного давления на внешних границах. Второй предполагает запуск специального механизма для выдворения мигрантов в кратчайшие сроки при официальном признании кризисной ситуации. Третий пункт — оперативное развертывание сил агентства по контролю границ Frontex. В частности, планируется создать подразделение быстрого реагирования, готовое прибыть на помощь в течение 24 часов.

Реализация превентивных мер осложняется позицией Мадрида. Несмотря на то, что именно Испания пострадала от летнего кризиса в Сеуте, представители королевства отсутствовали на переговорах. Ранее испанские министры внутренних дел и миграции также проигнорировали экстренные слушания по этой теме в Европарламенте. В Брюсселе выражают серьезное недовольство тем, что Мадрид крайне неохотно запрашивает общеевропейскую помощь для охраны границ сообщества.

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