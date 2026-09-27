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В Британии возле авиабазы США задержали подозреваемых в подготовке теракта

Британские правоохранители задержали пятерых человек у авиабазы Фэрфорд в графстве Глостерши. Их подозревают в нарушении закона о терроризме, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника начальника полиции графства Глостершир Ричарда Окона.

В ночь на 27 сентября полицейским поступило сообщение о трех подозрительных автомобилях, которые двигались в направлении авиабазы Фэрфорд. В результате были задержаны пятеро мужчин.

Изначально их подозревали в нарушении закона о взрывчатых веществах. Позже к этим обвинениям была добавлена подготовка теракта.

Личности подозреваемых не раскрываются. Территория вокруг базы оцеплена. Жителей 85 домов деревни Уэлфорд, расположенной рядом с объектом, эвакуировали.

Фэрфорд — это единственная база в Европе, где садятся американские стратегические бомбардировщики. США задействовали базу в операции по нанесению воздушных ударов по Ирану.

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