Токаев: военных на учениях на Каспии не обеспечили спасательными жилетами

Военнослужащие на учениях в Каспийском море не были обеспечены морскими спасательными жилетами. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании с руководством Минобороны, пишет ТАСС .

«Президент отметил, что в ходе учений военнослужащие не были обеспечены необходимым снаряжением, в том числе морскими спасательными жилетами», — говорится в сообщении.

Токаев заявил, что гибель военнослужащих в мирное время стала следствием «преступного по своей сути непрофессионализма офицеров, включая генералов». Он потребовал выяснить, кто разрабатывал и утверждал проект учений, как координировал работу Генштаб, а также почему на учениях не было Главнокомандующего Военно-морскими силами.

Президент призвал правительственную комиссию выяснить обстоятельства произошедшего. Также он потребовал оценить действия должностных лиц, отвечавших за подготовку и проведение учений, снабжение и соблюдение мер безопасности.

По словам главы государства, давние проблемы в армии не решаются руководством из года в год. Уроки из прошлых трагедий не извлекаются.

24 сентября в Мангистауской области во время учений ВМС на побережье Каспия в открытое море унесло 17 военнослужащих. 14 из них погибли, троих удалось спасти. По факту ЧП возбудили уголовное дело, задержаны пять сотрудников Минобороны, в том числе начальник штаба — первый заместитель Главнокомандующего ВМС.

По версии следствия, военных унесло в море при высадке с катера в ухудшающихся погодных условиях. 26 сентября Токаев распорядился создать комиссию по комплексной проверке состояния дел в Минобороны. 27 сентября президент отстранил главу Минобороны Даурена Косанова от этой должности. Новым главой Минобороны Казахстана стал Айдос Мырзахметов.

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