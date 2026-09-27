В Казахстане министра обороны сняли с должности после гибели военных на Каспии
Фото - © Ольга Дерябина / Фотобанк Лори
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил снять Даурена Косанова с поста министра обороны республики после гибели военнослужащих на учениях в Каспийском море, сообщает РИА Новости.
Глава государства издал соответствующий указ. В нем сказано, что Косанов освобожден от должности министра обороны Казахстана.
После трагедии президент также поручил создать комиссию для проверки состояния дел в оборонном ведомстве.
В Казахстане во время учений Военно-морских сил 19 военнослужащих были унесены в море. 14 из них погибли.
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