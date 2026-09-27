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«Это секрет»: Лавров шуткой ответил на вопрос о Румынии

Глава МИД России Сергей Лавров шуткой ответил на вопрос о якобы целях для ВС РФ на территории Румынии, сообщает kp.ru .

Пресс-конференция российского политика по итогам его участия в неделе высокого уровня ГА ООН вызвала ажиотаж. В зале собрались журналисты из многих стран.

Так, румынская журналистка поинтересовалась у Лаврова о том, что РФ якобы считает потенциальной военной целью базу американских ПРО в Румынии.

Глава дипведомства в ответ рассмеялся. Он ответил шуткой на вопрос.

«Ну, это же секрет», — сказал он.

База находится в румынском Девеселу. Ранее Москва выражала обеспокоенность в связи с размещением системы ПРО США на территории Румынии.

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