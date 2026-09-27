USD
Доллар США
84,34
-0.66 %
EUR
Евро
95,87
-1.05 %
CNY
Китайский Юань
12,54
-0.91 %
GBP
Фунт стерлингов
111,50
-1.00 %

Страшная смерть: супруги провалились в яму под Нижним Новгородом и погибли

Происшествия

Фото - © Медиасток.рф

Муж и жена из Нижегородской области провалились на автомобиле в карстовую яму и погибли. Трагедия произошла возле села Чулково, сообщает kp.ru.

Супруги из деревни Казаково захотели порыбачить и отправились на машине к озеру. Они ехали по обычной деревенской дороге, которой часто пользуются местные жители. В пути их автомобиль внезапно рухнул в карстовый провал, наполненный водой.

Спастись из ловушки пострадавшим не удалось. Экстренные службы, прибывшие на место, обнаружили тела 50-летнего мужчины и 47-летней женщины.

Позже вскрылось, что под дорогой родник размыл грунт. Образовавшаяся пустота не выдержала веса машины.

По словам знакомых, супруги очень любили друг друга, дорожили отношениями и говорили, что мечтают погибнуть в один день.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.