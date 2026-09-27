сегодня в 07:59

Страшная смерть: супруги провалились в яму под Нижним Новгородом и погибли

Муж и жена из Нижегородской области провалились на автомобиле в карстовую яму и погибли. Трагедия произошла возле села Чулково, сообщает kp.ru .

Супруги из деревни Казаково захотели порыбачить и отправились на машине к озеру. Они ехали по обычной деревенской дороге, которой часто пользуются местные жители. В пути их автомобиль внезапно рухнул в карстовый провал, наполненный водой.

Спастись из ловушки пострадавшим не удалось. Экстренные службы, прибывшие на место, обнаружили тела 50-летнего мужчины и 47-летней женщины.

Позже вскрылось, что под дорогой родник размыл грунт. Образовавшаяся пустота не выдержала веса машины.

По словам знакомых, супруги очень любили друг друга, дорожили отношениями и говорили, что мечтают погибнуть в один день.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.