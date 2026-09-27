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Песков с иронией оценил знание Зеленским русского языка

Политика
Кристина Соловьёва

Фото - © Кристина Соловьёва/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с ироний прокомментировал реплику главы киевского режима Владимира Зеленского о возможном визите в Москву, сказанную на русском языке.

В ходе выступления перед Генеральной Ассамблеей ООН Зеленский дал ответ на вопрос о том, когда он приедет в Москву. Президент Украины ответил по-русски, что прилетит «на ракете», закончив фразу нецензурным словом.

Песков обратил внимание на слова Зеленского.  В беседе с журналистом Павлом Зарубиным для ИС «Вести» он с иронией похвалил украинского президента за знание русского языка.

«Хорошо, что господин Зеленский помнит исконный русский язык», — сказал официальный представитель Кремля.

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