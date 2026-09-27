Эксперт назвал условия прекращения следствия по делу о пропаже Усольцевых

Уголовное дело об исчезновении семьи Усольцевых в Красноярском крае прекратят, если следствие установит, что здесь нет ничего криминального. Об этом сообщил ТАСС адвокат Первой Красноярской краевой коллегии адвокатов Дмитрий Кравченко.

28 сентября 2025 года супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в турпоход в Кутурчинское Белогорье, а через несколько дней перестали выходить на связи. СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения семьи.

По словам Кравченко, срок следствия может продлеваться автоматически по мере необходимости. А вот прекращено дело будет только в том случае, если правоохранители достоверно установят, что люди не стали жертвами преступления.

Он добавил, что предельных сроков расследования подобных уголовных дел нет.

Ранее координатор «ПримПоиск» заявила, что поиски семьи Усольцевых могут показать результат осенью. По ее словам, опавшая листва и отсутствие густой травы создают необходимые условия для обзора с воздуха.

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