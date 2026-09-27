ВС РФ поразили центр обработки данных компании «Водафон» в Киеве

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Российские войска продолжили нанесение ударов по целям на Украине. Они поразили логистические центры, объекты портовой, транспортной инфраструктуры, коммуникационные центры и морские суда, используемые в интересах ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В Киеве целью атаки стал центр обработки данных компании «Водафон». Она предоставляла услуги мобильной связи и высокоскоростного интернета для ВСУ, в том числе для передачи разведывательных данных.

В Киевской области был прилет по логистическому центру «Залмер Групп» в Красиловке, на территории которого осуществлялось хранение и распределение западной военной помощи в интересах ВСУ.

В Николаеве были поражены два склада беспилотных летательных аппаратов и боевых частей к ним.

В Одесской области был удар по логистическому центру «Дрон Калинш» в Ильичовке, где хранились FPV-перехватчики.

В порту Килия были поражены:

штаб военно-морской базы «Восток» военно-морских сил Украины,

пункт базирования государственной пограничной службы Украины,

четыре хранилища с военным имуществом, предназначенным для обеспечения ВСУ,

объекты причальной инфраструктуры.

Также ВС РФ ударили по сухогрузу, который доставлял в порт Одесса военные грузы.

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