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В баре в ЮАР расстреляли сразу 17 человек

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) произошла массовая расправа в баре. Погибли 17 человек из-за расстрела неизвестными, об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Reuters.

Предварительно известно, что медики быстро приехали на место происшествия, но помочь никому уже не смогли. К моменту их прибытия все пострадавшие были мертвы.

Нападавшие были вооружены автоматами и пистолетами. Что стало причиной нападения, пока неизвестно. Мотив преступления устанавливается.

Правоохранительные органы ведут поиски преступников. Они разыскивают всех, кто причастен к этому нападению. Следствие продолжается.

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