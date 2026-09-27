Le Monde: у военных ВСУ нашли «дронофобию»

У бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали фиксировать новую болезнь. Речь идет о нервном расстройстве, связанном со страхом перед беспилотниками, которую назвали «дронофобия», об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Le Monde.

Страх военных рождается из ощущения полной беспомощности. У таких пациентов не было физических ранений, но им требовалась психологическая поддержка. Об этом газете сообщил руководитель психиатрической службы медицинского управления украинской армии Сергей Андрейченко.

Новый недуг уже получил неофициальное название «дронофобия». Первым пациентом, на примере которого врач описал это состояние, стал сержант Александр Душаков.

По его словам, страх перед дронами отличается от обычного фронтового страха. Он не острый, а изматывающий.

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