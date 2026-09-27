Россиянка сумела приманить в лесу черного дятла на кормушку в руке

Блогерша yuli_yu12233 показала в соцсетях необычное видео, на кадрах которого видно, как к ней на руку сел американский черный дятел (Pileated Woodpecker). В России такие дятлы не живут, предположительно, ролик снят в Северной Америке — ареале обитания данного вида.

На опубликованных кадрах видно только руку женщины с вытянутой вперед кормушкой. В какой-то момент лакомство приглянулось дятлу. Птица полетала вокруг женщины, затем села ей на руку и начала есть угощение.

По словам автора ролика, встречу с этой птицей она не забудет никогда. Пока дятел ел, ей удалось свободной рукой снять несколько видео, на которых в деталях видны черные перья и красная голова дятла.

В комментариях к ролику женщина рассказала, что для приманки использовала специальные брекеты для дятлов, состоящие из говяжьего жира и семян различных растений.

«Дятлы обожают такое лакомство! Особенно оно полезно осенью и зимой, когда естественной пищи становится меньше и птицам нужна дополнительная энергия, чтобы согреваться. Мои пернатые гости от них просто в восторге!» — рассказала автор видео в комментариях под постом.

Встреча с дятлом произошла 25 сентября в осеннем лесу. Согласно открытым источникам, черные дятлы живут в зрелых лесах широколиственного или хвойно-широколиственного формата, где есть мертвые деревья. Основной ареал — леса восточной части США вдоль тихоокеанского побережья.

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