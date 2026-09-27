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УНИАН: под Киевом загорелись склады

Происшествия
Татьяна Белова / Фотобанк Лори

Фото - © Татьяна Белова / Фотобанк Лори

Под Киевом начался пожар на складах украинской транспортной компании Zammler Group, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство УНИАН.

СМИ публикуют кадры с места возгорания. На них запечатлен большой столб дыма.

Компания, как следует из данных на ее сайте, предоставляет транспортные услуги: авто-, авиа- и морские перевозки, а также полный спектр складских услуг.

Ранее российские войска нанесли удары по логистическим центрам, объектам портовой, транспортной инфраструктуры, коммуникационным центрам и морским судам, которые используются в интересах ВСУ.

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