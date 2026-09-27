Токаев назначил нового главу Минобороны Казахстана

сегодня в 10:23

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении нового министра обороны республики. Им стал командующий Силами специальных операций вооруженных сил Айдос Мырзахметов. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера .

Как говорится в сообщении, указом главы государства Мырзахметов Айдос Сакенович назначен министром обороны Республики Казахстан. От ранее занимаемой должности он освобожден.

Ранее Токаев освободил от должности прежнего главу Минобороны Даурена Косанова. Это произошло после гибели военнослужащих во время учений в Каспийском море.

Новый министр уже приступил к своим обязанностям.

В Казахстане во время учений Военно-морских сил 19 военнослужащих были унесены в море. 14 из них погибли.

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