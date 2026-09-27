Опекунша и родная мать делят выплаты за погибшего бойца СВО

Жительница села Введенщина Любовь В. судится с биологической матерью погибшего бойца СВО из-за положенных выплат. Женщина забрала мальчика из дома малютки, когда ему было три месяца. Официально она воспитывала его под опекой до совершеннолетия, а биологическую мать лишили родительских прав, сообщает РЕН ТВ .

По словам Любови, родная мать почти не участвовала в жизни сына. Лишь несколько месяцев она платила алименты, когда подростку исполнилось 16 лет. В остальном забота о ребенке лежала на опекунах.

После совершеннолетия молодой человек остался жить с опекунами и находился с ними до ухода на СВО. В июне 2026 года семья получила известие о его гибели. Любовь сама позвонила биологической матери, чтобы сообщить о смерти сына и поблагодарить за то, что когда-то родила его.

После этого разговора, как утверждает женщина, мать погибшего начала собирать документы на положенные выплаты и льготы. Теперь Любовь через суд пытается доказать, что именно она фактически воспитывала и содержала молодого человека до 23 лет.

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