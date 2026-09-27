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Кардинал Дзуппи заявил, что Папа Римский лично курирует его миссию по Украине

Спецпосланник Папы Римского Льва XIV, глава Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи заявил, что его миссия по Украине лично подтверждена понтификом, сообщает ТАСС .

Спецпосланник Папы Римского готовится посетить Россию. Поездка состоится 28–30 сентября. Дзуппи надеется обсудить то, «как можно преодолеть определенные трудности», с которыми сталкиваются стороны в урегулировании украинского конфликта.

По словам Дзуппи, его миссия имеет гуманитарное назначение. Он способствует обмену пленными и возвращению вывезенных из зон боевых действий детей. Папа Римский лично курирует миссию спецпосланника.

В июле кардинал посещал Украину. В России он будет уже третий раз. Помощник президента РФ Юрий Ушаков планирует провести встречу с Дзуппи.

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