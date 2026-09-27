В Adobe Acrobat нашли уязвимости для Windows и macOS

ФСТЭК обнаружила в программе Adobe Acrobat три опасные уязвимости для Windows и macOS. По данным ведомства, через вредоносные PDF-файлы злоумышленники могут получать доступ к документам с компьютеров российских госведомств, пишет Mash .

Схема строится на подмене обычного рабочего файла. Злоумышленники перехватывают реальное письмо между ведомствами, вшивают в PDF вредоносный код и отправляют его дальше. Для сотрудника документ выглядит как настоящий: текст и печати остаются на месте.

Однако стоит открыть такой документ, и уязвимость дает доступ к памяти компьютера. Это позволяет вытаскивать хранящиеся на нем PDF-файлы. Так вредоносный файл становится инструментом для утечки данных.

За последний год российские госструктуры потратили на продукты Adobe больше 16,4 млн рублей. Среди заказчиков — суды, правоохранительные органы, МЧС, региональные министерства связи и Московский университет МВД.

При этом Adobe имеет отдельные госконтракты с США примерно на 780 млн долларов. Среди них — программа JELA с Минобороны страны. Ее софт используют Пентагон, армия и ВВС США, а с кодом компании работают Киберкомандование и АНБ.

Сама компания Adobe ушла из России и блокировала российские аккаунты, но ее программы продолжают использоваться в отечественных госорганах.

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