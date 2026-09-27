Отец четверых детей погиб в магазине при стрельбе в Волгограде

В Волгограде в продуктовом магазине застрелили многодетного отца. Трагедия произошла на глазах у его детей, сообщает Telegram-канал «112» .

Предварительно известно, что все случилось в одном из магазинов в Красноармейском районе города. Один из посетителей начал агрессивно вести себя по отношению к людям у кассы. За них заступился отец, который пришел в магазин вместе с детьми, и сделал дебоширу замечание.

После этого агрессивный посетитель вышел на улицу, а отец отправился следом, чтобы выяснить отношения. Разговор быстро перерос в стрельбу. Мужчина достал оружие и шесть раз выстрелил в оппонента. В итоге пострадавший погиб на месте.

У погибшего остались жена и четверо детей. Стрелявшего задержали, возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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