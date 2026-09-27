Блогер Wylsacom за один день лишился около 3 млн руб из-за рекламы

Один из богатейших российских блогеров Wylsacom (Валентин Петухов) проиграл два дела в суде и лишился около 3 млн рублей за один день из-за проблем с рекламой, сообщает Baza .

Первый иск на мужчину подавали из-за рекламной интеграции, которая так и не состоялась. Wylsacom и рекламное агентство заключили договор на 1,5 млн рублей, но по условиям не сошлись. По словам адвоката истца, когда деньги попросили назад, блогер отказался. Их пришлось возвращать через суд.

Второй иск на Петухова подал Роскомнадзор. Блогер заработал на рекламе около 40,4 млн рублей, но положенные 3% налога не заплатил. Ему насчитали задолженность в размере 1,2 млн рублей.

Wylsacom прославился благодаря роликам с обзорами и распаковкой гаджетов. Он является долларовым миллионером. Мужчине признавался, что обычная реклама на его канале стоит 1,5–2 млн рублей, а большие проекты могут доходить и до 3 млн рублей.

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