сегодня в 12:35

ВС РФ ударили по пунктам управления и ПВД ВСУ в Херсонской области

Российские войска уничтожили пункты управления и ПВД ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Операторы дронов группировки войск «Днепр» проводили разведку и наткнулись на антенну управления БпЛА на крыше заброшенного дома. В ходе доразведки они установили, что в здании находится пункт управления дронами противника.

Российские военные запустили по цели ударный FPV-дрон «Молния-2».

Также ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации украинских боевиков благодаря серии точных ударов. Еще расчеты ударных БПЛА ночью ликвидировали антенны связи, которые ВСУ использовали для управления логистикой на правобережье.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.