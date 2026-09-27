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Кремль назвал удары вглубь России через Starlink опрометчивыми

Политика

Фото - © Медиасток.рф

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможное использование спутниковой системы Starlink для ударов вглубь территории страны. В интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину назвал такой шаг пагубным, потенциально опасным и опрометчивым, пишет ТАСС.

«Что касается предоставления спутниковых систем Маска для нанесения удара вглубь России, это было бы очень пагубным, потенциально опасным и опрометчивым шагом», — сказал Песков.

Таким образом, в Кремле отреагировали на обсуждаемую возможность применения спутниковых систем для ударов по российской территории.

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий о роли спутниковых технологий в конфликте.

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