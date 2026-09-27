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Парень на роликах перепрыгнул через мотоцикл и попал под машину в Петербурге

Происшествия

Фото - © Медиасток.рф

В Петербурге парень на роликах попал под машину, перепрыгнув через мотоцикл. Момент происшествия попал на видео, его опубликовал РЕН ТВ.

На видео видно, как юноша разогнался и перепрыгнул через мотоцикл, стоявший на обочине. После прыжка он не успел затормозить и вылетел на встречную полосу.

В итоге его на скорости сбила машина. О состоянии пострадавшего не сообщается.

В обстоятельствах случившегося теперь разбираются компетентные органы.

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