В Киеве повреждено здание главного офиса оператора «Киевстар»
Фото - © Parmenov Pavel / Фотобанк Лори
В Киеве повреждено здание, в котором располагается главный офис украинского оператора связи «Киевстар», сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна».
Подробности не разглашаются. Ранее СМИ сообщали о взрывах в украинской столице.
«Киевстар» — крупнейший оператор электронных коммуникаций Украины.
Ранее ВС РФ поразили центр обработки данных компании «Водафон» в Киеве. Она предоставляла услуги мобильной связи и высокоскоростного интернета для ВСУ, в том числе для передачи разведывательных данных.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.