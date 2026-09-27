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В Киеве повреждено здание главного офиса оператора «Киевстар»

Происшествия
Parmenov Pavel / Фотобанк Лори

Фото - © Parmenov Pavel / Фотобанк Лори

В Киеве повреждено здание, в котором располагается главный офис украинского оператора связи «Киевстар», сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна».

Подробности не разглашаются. Ранее СМИ сообщали о взрывах в украинской столице.

«Киевстар» — крупнейший оператор электронных коммуникаций Украины.

Ранее ВС РФ поразили центр обработки данных компании «Водафон» в Киеве. Она предоставляла услуги мобильной связи и высокоскоростного интернета для ВСУ, в том числе для передачи разведывательных данных.

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