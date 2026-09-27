Сергиевом Посаде завершается строительство очистных сооружений для 97 тысяч жителей

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Максим Корольков и министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев провели рабочий визит в Сергиев Посад. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На очистных сооружениях в п. Птицеград состоялся осмотр основных технологических узлов и оценка готовности объекта к вводу в эксплуатацию.

Комплекс мощностью 40 тыс. куб. м/сут. строится в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» и будет обеспечивать надежное водоотведение 97 тыс. человек.

«Федеральный проект „Вода России“ направлен, прежде всего, на достижение цели, установленной Указом Президента, — снижение загрязненных стоков в водоемы в два раза к 2035 году. Конечно, Московская область не стоит в стороне. Я бы сказал, это регион-лидер в данном направлении. Здесь цель поставлена более амбициозно — к 2035 году полностью исключить загрязненные стоки. Один из объектов, который призван решать эту задачу, находится здесь, в Сергиевом Посаде. Ну, а мы со своей стороны, проконтролируем и вместе убедимся, что результат остался не на бумаге, а на деле», — сказал Максим Корольков.

Максим Корольков и Кирилл Григорьев осмотрели полный технологический цикл очистки — от камеры гашения и приемной камеры — они построены полностью, до блока биологической очистки с аэротенками, минерализатором и системой газоочистки и блока вторичного отстаивания — их готовность свыше 90%.

«До ноября на объекте завершаем первый этап строительства. Далее — технический пуск на воде и второй этап, в рамках которого предусмотрены финальные работы и благоустройство. На объекте внедряем современные отечественные технологии — на этапах механической и биологической очистки установлены системы газоочистки, которые снижают выбросы и обеспечивают соблюдение санитарных норм. А для финишного обеззараживания воды применяется ультрафиолетовая установка вместо химических реагентов — это исключает их попадание в водоем. Весь технологический процесс будет полностью автоматизирован, оборудование оснастим датчиками, которые в режиме реального времени будут контролировать уровень стоков», — сказал Кирилл Григорьев.

Общая строительная готовность объекта составляет 82%. Ввод в эксплуатацию запланирован на июль 2027 года.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.