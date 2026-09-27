Разин потребовал минимум 100 млн долларов за песни Шатунова на YouTube и Spotify

Американская фирма продюсера Андрея Разина судится из-за треков Юрия Шатунова. Она хочет получить минимум 100 млн долларов за распространение песни «Седая ночь» и других композиций на различных площадках, сообщает Mash .

Разин с помощью своей фирмы World Media Alliance Label подал иск в американский суд, чтобы взыскать деньги с TuneCore, французской Believe и российского «Издательства Монолит». Также претензии у экс-продюсера «Ласкового мая» возникли к использованию YouTube Content ID и изменению данных релизов.

В иске Разин указал сотни ссылок на песни Шатунова, в том числе «Не молчи», «Одноклассники», «Грезы». Треки были размещены на таких платформах, как, а YouTube, Spotify, Apple Music, Amazon и Tidal. Из Spotify композиции уже пропали.

«Монолит» давно связан с каталогом «Ласкового мая»: еще в 2010 году под брендом «Монолит Рекордс» выходили записи группы конца восьмидесятых с вокалом Шатунова. В России права на 23 песни музыканта, включая «Белые розы», «Седую ночь» и «Розовый вечер», принадлежат его семье.

Также фирма экс-продюсера «Ласкового мая» пытается зарегистрировать в США «Silver Night», чтобы выпускать под этим брендом одежду и мерч.

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