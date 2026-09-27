Подрядная организация ремонтирует дом, пострадавший от атаки БПЛА в Жуковском

Подрядчик Фонда капремонта вышел на работы по восстановлению дома № 62 по улице Гагарина, пострадавшего от атаки БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Жуковский.

На данный момент ведутся подготовительные работы, завоз и возведение лесов, обустройство строительного городка, а также инструментальный обмер пострадавших конструкций мест общего пользования.

Отметим, что в момент атаки дом находился на спецсчете. В связи с этим, были внесены изменения в Постановление Правительства Московской области, по которому Фонд капитального ремонта смог выступить заказчиком работ, несмотря на наличие в доме спецсчета. После принятия постановления Фонд заключил договор с подрядной организацией.

На следующей неделе приступает к работам подрядчик по замене лифтов в 7-м подъезде. Помимо этого, для жителей дома будет организована встреча с подрядчиками, на которой представят план проведения всех работ. О дате будет сообщено дополнительно.

Ранее были проведены следующие мероприятия: охранные мероприятия (демонтирована колотая плитка с фасада и плитка между 25-26 этажами, убран мусор и осколки). 48 человек получили материальную помощь, 10 человек — компенсацию на съем жилья.

33-м собственникам произведены выплаты за пострадавшие автомобили. Продолжаются работы по замене окон.

Организована бесплатная парковка вдоль улицы Гагарина. Создан чат с жителями дома, в котором идет ежедневное взаимодействие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.