Боец СВО с позывным Боксер один взял опорный пункт ВСУ
Фото - © Евгений Биятов/РИА Новости
Российский военный с позывным Боксер в одиночку занял опорный пункт ВСУ на днепропетровском направлении. Он ликвидировал шесть украинских боевиков. Об этом РИА Новости рассказал военнослужащий группировки войск «Центр» Виктор Стариков.
По словам стрелка 428-го полка 90-й гвардейской танковой дивизии, Боксер самостоятельно добрался до опорного пункта и провел его зачистку. После этого он продолжительное время удерживал позицию.
«Он в одного зачистил опорник, где было шесть противников. В одиночку успешно их уничтожил и закрепился, и там еще полмесяца в нем держал оборону», — рассказал Стариков.
Он добавил, что недавно российские военнослужащие отразили три атаки ВСУ на днепропетровском направлении. По словам Старикова, украинские подразделения действовали небольшими группами, а интервалы между атаками могли составлять около часа-полутора. В одном из эпизодов российская группа из четырех-пяти человек отразила атаку примерно десяти военнослужащих ВСУ.
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