Внук Евгения Петросяна купил квартиру в Нью-Йорке за 140 млн руб

Квартира площадью около 112 «квадратов» находится в районе Prospect Heights в Бруклине. Андреас поселился там вместе с супругой. В их распоряжении есть три спальни, две ванные комнаты, просторная гостиная и кухня. Сам дом расположен неподалеку от Проспект-парка.

Пара приобрела жилье за 1 675 418 долларов — это около 140 млн рублей. При этом ранее квартира продавалась на 200 тысяч долларов дешевле. Ценник подняли после того, как в агентстве недвижимости узнали, что жилье хочет купить внук Петросяна.

Андреас уже много лет постоянно живет в Нью-Йорке. Он занимается искусством и публицистикой. Его жена Эльвия Уилк — американская писательница и редактор. Они оформили брак в 2024 году.

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