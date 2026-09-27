Проект школьников из Королева стал финалистом премии «ШУМ»

Ученик гимназии 9 в Королеве Степан Касьянов и Леонид Романов представили свой проект на соискание премии «ШУМ» и вышли в финал, сообщили РИАМО сами школьники.

Ребята создали свой проект для таких же школьников, как они сами. Фиджитал-витрина российской космонавтики — это интерактивная медиаплатформа, объединяющая цифровую платформу с AR-ракетами и физическую витрину ракетоносителей.

Проект соединяет физическое пространство и цифровую среду в единое целое. Школьники выступают не пассивными зрителями, а активными участниками процесса. Существует физическая экспозиция (витрина с моделями ракет), которая размещена в библиотеке наукограда, цифровая платформа и WebAR. Для создания цифровой версии ракет команда проекта сделала более 30 тысяч фотографий.

Теперь пользователь может изучать историю и характеристики каждой ракеты, рассмотреть детальные 3D-объекты со всех сторон.

С помощью технологии WebAR (прямо через браузер смартфона, без скачивания отдельных приложений) можно перенести выбранную ракету в реальное окружение и виртуально «запустить» ее в космос.

Цифровая витрина сейчас активно используется во время регулярных школьных экскурсий и научно-просветительских мероприятий.

Демонстрируется на федеральных, региональных и международных площадках (например, на Российской неделе космоса, мероприятиях с Медиацентром БРИКС+, Всероссийском фестивале «Научная Вселенная Первых» в Перми, где можно было «запустить» физическую «Ангару» на стенде АО «Протон-ПМ»).

Степан и Леонид самостоятельно прошли полный цикл работы — от исследования, фотосъемки и оцифровки объектов до создания работающего медиапродукта и проектирования платформы.

Проект продолжает развиваться. Следующим этапом по запросам посетителей станет создание виртуального пространства «Космопорт будущего», в котором планируется объединить модели космической техники в единой VR-среде и расширить возможности интерактивного взаимодействия с экспозицией.

В итоге около 70 тысяч уникальных пользователей, совершили целевые действия с цифровыми 3D- и AR-объектами,

около 13,5 тысяч человек посетили физическую экспозицию в библиотеке наукограда Королев, в том числе более 5 тысяч участников организованных школьных групп.

Выход в финал — это уже большое достижение. Проект попал в десятку лучших по России в своей номинации. Сейчас проекты проходят этап народного голосования. Поддержать королевцев можно, проголосовав по ссылке номинация «Яркий старт», выбрать Степана Касьянова. Там же доступна ссылка на сам проект, полный список авторов и наставников.

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