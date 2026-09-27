У злостного нарушителя ПДД забрали машину за 2,7 млн рублей в Москве

В Москве по инициативе прокурора у злостного нарушителя конфисковали автомобиль стоимостью 2,7 млн рублей. Речь идет о машине марки TENЕТ Т7, об этом сообщила прокуратура Москвы .

Установлено, что 34-летний житель столицы уже был наказан за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Несмотря на это, он вновь сел за руль. На улице Профсоюзная его остановил инспектор. Мужчине предложили пройти медосвидетельствование на состояние опьянения, но он снова отказался.

С учетом позиции Черемушкинской межрайонной прокуратуры мужчину признали виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Суд приговорил его к 360 часам обязательных работ. Кроме того, он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года.

В ходе заседания выяснилось, что автомобиль принадлежит супруге осужденного. Однако она не имеет прав управления, а машина фактически находилась в пользовании и распоряжении самого осужденного. Сторона обвинения предложила обратить автомобиль в доход государства.

Суд полностью согласился с позицией прокурора и конфисковал TENЕТ Т7 стоимостью более 2,7 млн рублей. Машина использовалась при совершении преступления и находилась в фактическом пользовании осужденного. Приговор в законную силу пока не вступил.

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