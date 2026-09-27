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В Британии заявили о крупном инциденте у базы ВВС, которую используют США

Происшествия
Nataliia Zhekova / Фотобанк Лори

Фото - © Nataliia Zhekova / Фотобанк Лори

Британская полиция заявила, что у авиабазы Фэрфорд в графстве Глостерши произошел «крупный инцидент», сообщает РИА Новости.

Он связан задержанием нескольких мужчин по подозрению в нарушении закона о взрывчатых веществах. Из-за происшествия проводилась эвакуация жителей нескольких домов в районе Уэлфорда.

Сейчас территория вокруг базы оцеплена. Там работают специалисты по обезвреживанию бомб. Они осматривают несколько транспортных средств.

Как утверждает полиция, ситуация находится под контролем.

Фэрфорд — это единственная база в Европе, где садятся американские стратегические бомбардировщики.

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