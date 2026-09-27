Глава РАН Красников рассказал о создании биокомпьютеров в России

В России ведутся работы над созданием биокомпьютеров. Об этом РИА Новости сообщил глава РАН, ученый в области микро- и наноэлектроники Геннадий Красников.

«Безусловно, работы ведутся, и в нескольких направлениях. Например, создание на основе молекул ДНК, различных белков памяти — важного атрибута любой вычислительной техники. Создаются вычислители на базе живых нейронов», — рассказал Красников.

По его словам, массовое появление таких компьютеров — достаточно отдаленная перспектива. Еще предстоит выяснить, какие преимущества они дают. Красников отметил, что не ожидает ухода транзисторов в прошлое в ближайшие годы. Именно на транзисторном эффекте основана вся вычислительная техника.

Современные транзисторы делают на основе полупроводников, чаще всего на кремнии. С точки зрения самого канала, по которому движутся электроны, сегодня обсуждается много направлений, пояснил академик. Он добавил, что есть более перспективные материалы, так называемые двумерные, но в основе все равно будет кремниевая пластина.

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