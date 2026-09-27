Два человека погибли в ДТП с автобусом в Баварии

Туристический автобус попал в ДТП в Верхней Баварии. В результате погибли как минимум два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на портал T-online.

Авария произошла около 06:00 по местному времени на федеральной трассе А96 в районе города Бухлоэ. Предварительно, автобус с туристической группой съехал в кювет и перевернулся.

Почему водитель транспорта потерял управление — на данный момент неизвестно. Участие других транспортных средств в аварии исключено.

В момент аварии в салоне автобуса находились от 40 до 50 человек. Два пассажира получили смертельные травмы, еще около 25 пострадали. Один человек находится в критическом состоянии.

На месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Ранее у регионе уже происходили подобные ДТП.

6 сентября в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса в дорожном заторе пострадали 30 человек. 10 сентября нидерландский автобус попал в ДТП на выезде из зоны дорожных работ, погибли пять человек.

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