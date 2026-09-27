Axios: OpenAI остановила обучение самых сильных ИИ-моделей

Американская компания OpenAI приостановила обучение своих наиболее эффективных моделей искусственного интеллекта (ИИ). Возобновить работу она планирует только тогда, когда будет уверена в наличии дополнительных мер безопасности, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Axios.

По информации источников портала, специалисты OpenAI и Anthropic расследуют несколько десятков тысяч инцидентов. Они произошли в последние месяцы как в ходе испытаний, так и в реальных условиях. Отмечается, что информация о многих из них пока не представлена публично.

По данным Axios, проблема может быть на порядки сложнее, чем это известно общественности. Согласно результатам предварительного расследования сотрудников обеих компаний и приглашенных экспертов, способность OpenAI и Anthropic установить полный контроль над своими технологиями ставится под сомнение.

Ранее о подобных рисках уже говорили разработчики. Однако масштаб выявленных инцидентов оказался неожиданно большим. Ситуация продолжает оставаться предметом внутреннего разбирательства компаний.

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