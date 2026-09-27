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Десять альпинистов пропали после схода лавины в базовом лагере в Непале

Происшествия

Фото - © Telegram-канал SHOT

Лавина сошла на лагерь альпинистов в непальском районе Мананг. 10 человек числятся пропавшими, сообщает SHOT.

Район накрыли мощные снегопады. Часть альпинистов, которые совершали восхождение, заранее спустилась вниз, зная о плохой погоде. Но 10 человек решили остаться в базовом лагере горы Химлунг-Химал.

После схода лавины с ними не могут выйти на связь. Предварительно, двое пропавших были связаны с альпинистской компанией Imagine Nepal, еще восемь — с Himalayan Holidays.

Спасатели не могут начать поиски пропавших, потому что им мешает плохая погода, а для вылета вертолета еще нужно получить отдельное разрешение. Власти также запретили туристам выходить в горы.

Как минимум 53 россиянина получили разрешения на осенние восхождения в Непале в этом году. Но точных данных, что кто-то из них оказался среди пропавших, нет.

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