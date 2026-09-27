ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Хрипуны Харьковской области

сегодня в 11:14

Село взяли под контроль бойцы подразделений группировки войск «Север». Минобороны опубликовало кадры боя за населенный пункт.

В ролике запечатлено, как российские беспилотники атакуют цели противника. Так, дроны уничтожили пусковые установки БПЛА ВСУ и гаубицу.

Ранее ВС РФ поразили логистические центры, объекты портовой, транспортной инфраструктуры, коммуникационные центры и морские суда, используемые в интересах ВСУ.

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