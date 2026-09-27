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Из-за изменения климата на Кунашире появились гибриды белых и бурых медведей

Изменение климата заставило белых и бурых медведей встретиться на Кунашире в Сахалинской области и завести потомство, сообщает РИА Новости со ссылкой на биологов.

Таяние арктических льдов привело к тому, что ареалы двух видов начали пересекаться. Белые медведи были вынуждены идти на юг в поисках кормовой базы, а бурые, напротив, передвигались на север.

В результате таких передвижений близкие виды оказываются на одних землях и скрещиваются, порождая гибридов. Скрещивание происходит естественным путем, без вмешательства человека.

Ранее подобные случаи фиксировались в Канаде в 2006 году, где таких медведей называют «пизли» — от английских слов polar (полярный) и grizzly (гризли).

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