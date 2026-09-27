Россия и США исключили ключевые ограничения на работу военного ИИ

Россия и США добились исключения ряда ограничений на работу военного ИИ из проекта международного документа ООН по регулированию автономного оружия, сообщает The Washington Post (WP).

Стороны убрали требования о том, что системы должны работать «предсказуемо» и «надежно», а также пункты, которые обязывали учитывать этические соображения при применении ИИ-вооружений. Кроме того, делегаты вычеркнули предписание о том, что перед атакой человек обязан перепроверять цели, выбранные алгоритмами.

В командах Москвы и Вашингтона состояло по 10 юристов — это почти в два раза больше, чем у любого другого государства на переговорах. Обсуждения проходили в частном формате — без камер и наблюдателей.

Переговоры прошли в Женеве. В ноябре участники Конвенции о конкретных видах обычного оружия снова проведут встречу, чтобы обсудить перевод консультаций в официальный мандат или юридически обязывающее соглашение.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.